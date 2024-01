Catania, Curado: “Si è sempre detto che siamo forti, ma non lo abbiamo dimostrato”

“Abbiamo l’obbligo di alzare il livello“. Lo dice Marcos Curado, difensore del Catania, in un’intervista rilasciata a Globus Television. “Conosciamo la nostra situazione, finora abbiamo dimostrato di potere vincere o perdere con tutti. Questa è negativo”.

“Dobbiamo lavorare a livello mentale per costruire qualcosa d’importante da qui alla fine – prosegue -. Sono al sesto anno in Italia dopo Crotone, Frosinone e Perugia. Con la mia famiglia, poi, ci siamo sempre trovati bene al sud ma mi sa che è così per tutti gli argentini. Siamo molto contenti di essere qui”.

“Si è sempre detto che siamo una squadra forte ma finora non lo abbiamo dimostrato, perché appena si molla un attimo abbiamo visto che arrivano risultati negativi. Sappiamo di dover dare di più”, conclude.