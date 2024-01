Serie C Girone C, 22a giornata: si riparte dal Latina che incontra il Monterosi

In campo Latina e Monterosi per inaugurare la 22a giornata del Girone C di Serie C. Domani tocca al Catania impegnato col Picerno secondo e la Juve Stabia prima incontra il Giugliano. Messina che si scontra col Taranto.

IL PROGRAMMA

Venerdì 19 gennaio 2024

Latina – Monterosi: ore 20.45

Sabato 20 gennaio 2024

Picerno – Catania: ore 16.15

Brundisi – Audace Cerignola: ore 20.45

Crotone – Virtus Francavilla: ore 20.45

Foggia – Avellino: ore 20.45

Domenica 21 gennaio 2024

Messina – Taranto: ore 14.00

Sorrento – Turris: ore 14.00

Juve Stabia – Giugliano: ore 20.45

Monopoli – Potenza: ore 20.45

Lunedì 23 gennaio 2024

Benevento – Casertana: ore 20.45