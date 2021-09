MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Flop del Palermo contro il Taranto di Laterza, che vince 3 – 1 allo stadio Iacovone. I rosanero, come nelle scorse gare, partono male, ma a differenza del match col Messina, non riescono a riprendersi e mettono poche volte in dubbio il risultato finale, anche per l’espulsione di Lancini a un quarto d’ora dalla fine. Per i quotidiani sportivi, è proprio il centrale il peggiore in campo.

Per il Giornale di Sicilia, fra i peggiori insieme al difensore c’è anche Floriano. I voti: Pelagotti 6; Doda 5,5, Lancini 5, Perrotta 6; Almici 6,5, De Rose 6,5, Luperini 5,5, Giron 6,5; Soleri 6, Brunori 5,5; Floriano 5; Dall’Oglio 6; Silipo 5,5; Valente 6; Fella s.v..

Il Corriere dello Sport, invece, assegna un quattro in pagella al difensore, mentre poco di più a Floriano. I voti: Pelagotti 6; Doda 5, Lancini 4, Perrotta 5; Almici 5,5, De Rose 5,5, Luperini 5, Giron 5; Soleri 5,5, Brunori 5; Floriano 4,5; Dall’Oglio 5,5; Silipo 5; Valente 5,5; Fella 5,5.

