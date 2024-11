Taranto, ufficializzati 4 punti di penalizzazione: la classifica aggiornata

Il Taranto subisce 4 punti di penalizzazione: una notizia che era nell’aria da diverso tempo ma che è stata confermata solamente nelle scorse ore dalla Figc. La motivazione è il mancato pagamento delle mensilità di giugno 2024 entro il termine dell’1 agosto.

IL COMUNICATO

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto FC 1927 (Girone C di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Il TFN ha inoltre sanzionato con 4 mesi di inibizione Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente presidente e amministratore unico del club.





La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2024, degli emolumenti in favore dei tesserati nonché degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno 2024.

LA CLASSIFICA

Benevento 29 Audace Cerignola 25 Monopoli 23 Giugliano 23 Avellino 22 Potenza 21 Catania 20 Sorrento 20 Picerno 18 Trapani 18 Cavese 17 Crotone 16 Altamura 15 Casertana 13 Turris 13 Latina 11 Foggia 10 Messina 10 Juventus 7 Taranto 4