Il Palermo intrappolato nell’inferno della Serie B. Per la terza stagione consecutiva la squadra rosanero non figura tra le candidate numero uno per la promozione diretta. Dopo circa un terzo di campionato (12 gare su 38), con un anno di progettazione in più del City Group, non sono stati fatti sostanziali passi in avanti. E forse ne è stato fatto qualcuno indietro.

Palermo a – 9 dal 2° posto: “A” mai così lontana

Dopo 12 giornate il Palermo di Alessio Dionisi è ottavo in classifica con 16 punti conquistati. La distanza dal secondo posto occupato dal Sassuolo è di ben nove punti. Per le ambizioni del City Group e della piazza non può che essere considerato un avvio ampiamente deficitario. Il Palermo 2023/24 guidato da Eugenio Corini dopo 12 giornate era quinto, a soli 4 punti dal secondo posto occupato dal Venezia, tra l’altro con una partita in meno rispetto alle altre.

L’inizio di Dionisi assomiglia di più all’avvio del Palermo appena neopromosso in B. Era la squadra che iniziò il campionato con le dimissioni di Baldini e la successiva “rivoluzione”. I rosanero dopo 12 giornate totalizzarono 15 punti e la distanza dal secondo posto era di sette lunghezze. Il Palermo, il cui obiettivo era il consolidamento della categoria, iniziò il campionato facendo appena un punto in meno dell’attuale squadra ma con la Serie A più vicina di due punti.





Una situazione quantomeno paradossale: il Palermo 2024/25 è stato costruito per un campionato di vertice, almeno per il podio (il terzo posto occupato dallo Spezia dista 8 punti),”vanta” alle spalle un anno di consolidamento e uno di lotta ai playoff e diverse sessioni di calciomercato utilizzate per rinforzare la squadra con tanti soldi. Ma al momento non si sono visti i progressi sperati.

Le “partenze” di Dionisi in serie B

Prima di questa stagione, Alessio Dionisi aveva già allenato in Serie B in due occasioni. Prima con il Venezia, poi con l’Empoli, club con cui è arrivata la sua consacrazione dopo anni di gavetta tra Serie D e C. Con i veneti il cammino del tecnico è una fotocopia di quello avuto in questa stagione col Palermo: dopo 12 giornate nella stagione 2019/20 arrivarono 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte proprio come con i rosanero. A fine stagione i lagunari arrivarono 11° in classifica. L’anno dopo invece il Venezia andò in Serie A con Paolo Zanetti che vinse i playoff partendo dal quinto posto.

A Empoli è nato il Dionisi che tutta Italia conosce e ammira: il tecnico dominò il campionato di Serie B 2020/21 dall’inizio alla fine. Dopo 12 giornate i toscani erano primi con 25 punti, 7 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Il primo posto finale arrivò invece con 73 punti e ben 68 gol realizzati, una media di quasi 2 gol a partita: il doppio di quella attuale.