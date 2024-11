Ferrero: “Il Palermo si è affidato a chi di calcio conosce poco. Senza competenza si fa fatica”

“Il Palermo in difficoltà? Quando è ripartito si è affidato ad un signore che di calcio sotto il profilo tecnico conosceva ben poco”. Questa l’opinione sui rosanero (e su Dario Mirri) di Massimo Ferrero, intervistato da Tuttomercatoweb sul club siciliano e sulla sua ex Samp.

“Nel calcio bisogna avere idee, competenza – afferma -. Facendo un discorso in generale e più ampio dico che se non ci sono le competenze unite alla passione si fa fatica”.

“La Samp? Un altro dolore. Non ci ho capito niente e mi sono trovato in una disgrazia. Poi Dio è grande e tutti hanno capito che non avevo fatto niente. Le mie quote vendute a pochi soldi, mi hanno tolto la Samp. E quel Manfredi oggi fa il figo… sono incazzato”.