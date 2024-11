Giudice Sportivo Serie B, esonero e squalifica per Bisoli. Due club multati

Il giudice sportivo di Serie B ha emanato un comunicato in cui sono presenti i provvedimenti presi al termine della 12a giornata di campionato: sono due i calciatori squalificati e due i club multati. Beffa per Pierpaolo Bisoli, che dopo la notizia dell’esonero subisce anche quella della squalifica.

I PROVVEDIMENTI

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RICCIO Alessandro Pio (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DICKMANN Lorenzo Maria (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BISOLI Pier Paolo (Modena): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto una critica irrispettosa all’Arbitro.