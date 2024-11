Palermo, i tifosi sono presenti: rosa primi per media spettatori

I tifosi del Palermo non lasciano mai la squadra da sola nonostante i risultati: la redazione di Pianetaserieb.it ha raccolto i dati generali della classifica degli spettatori. I rosanero hanno la media più alta e sono “virtualmente” primi anche nella graduatoria con le presenze totali.

Le tre piazze più importanti della Serie B sono proprio Palermo, Bari e Genova (Sampdoria): i pugliesi sono al momento primi nella classifica con 116.733 spettatori in 7 partite giocate al San Nicola. Seguono Palermo con 114.495 spettatori in 5 partite e Sampdoria con 113.138 in 5 partite. Le altre sono parecchio staccate ma i numeri più sorprendenti li sta avendo il neopromosso Cesena.

La media spettatori è invece una lotta serrata tra Palermo e Sampdoria: i rosa sono primi con una media di 22.899 spettatori, mentre i blucerchiati inseguono con. 22.628.