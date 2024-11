Trapani, Aronica rischia l’esonero: contatti con Marino

Salvatore Aronica rischia l’esonero. Non tira una buona aria a Trapani, i risultati continuano a essere deludenti anche sotto la guida del nuovo allenatore.

Aronica ha preso il posto di Alfio Torrisi dopo appena due giornate. Il Trapani, però, si trova al nono posto in classifica, con la vetta che dista già 11 punti. La squadra siciliana è reduce da due sconfitte consecutive, contro Avellino e Giugliano.

La dirigenza sta iniziando a valutare l’opzione di esonerare Aronica. Secondo Tuttoc.com, il nome indiziato per sostituire l’allenatore palermitano è Pasquale Marino, ex tecnico di Bari e Spal, che attualmente è libero. La dirigenza granata valuta anche il profilo di Gaetano Fontana ex allenatore del Latina.





Al momento il Trapani rimane in attesa, rinviando ogni decisione dopo la partita di sabato contro la Cavese, ma è chiaro che serva una scossa.

