Pandolfi scatenato contro il Palermo: “Al “Barbera” le motivazioni saltano fuori da sole”

Luca Pandolfi vede il Palermo e segna. L’attaccante del Cittadella – decisivo anche domenica – ha incrociato i rosanero quattro volte in carriera, segnando in tutte le partite e vincendole tutte.

La storia di Pandolfi contro il Palermo comincia nella stagione 2020/21, quando con la maglia della Turris, al 95′, segna il gol decisivo per la vittoria dei campani (0 – 1 al “Barbera”). Due reti anche nella passata stagione: al 97′ in Palermo – Cittadella finita 0 – 1 e una in Cittadella – Palermo 2 – 0. Pandolfi si è ripetuto anche domenica, sempre nei minuti finali e sempre al “Barbera”.

Intervistato per “Il Gazzettino”, Pandolfi ha dichiarato: “Quando giochi in ambienti caldi come lo è il “Barbera” le motivazioni saltano fuori da sole: il Cittadella ha disputato davvero una grande prova collettiva, di cuore. Coincidenza vuole che abbia fatto gol allo scadere, come un anno fa, come successe quando giocavo alla Turris. Dedico la rete alla mia famiglia e all’agente, che mi hanno sempre sostenuto”.





