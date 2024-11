Balotelli debutta col Genoa, Gilardino: “Ha grande motivazione”

Mario Balotelli ha ufficialmente debuttato col Genoa. L’attaccante è sceso in campo nella gara vinta contro il Parma, subentrando al minuti 86. Sono tante le aspettative su di lui, come conferma l’allenatore Alberto Gilardino.

“Faccio il plauso a tutta la squadra, chi ha giocato e chi è subentrato – afferma – che è entrato con la giusta mentalità. Sono felice per Balotelli, ha grande motivazione, dovrà allenarsi con continuità e accumulare minutaggio. Sono convinto che nelle condizioni migliori ci può dare tanto. Dipenderà da lui”.

Balotelli non giocava in Serie A da quattro anni. L’ultima partita in massima serie era stata Sassuolo – Brescia del 9 marzo 2020, gara persa dalle “Rondinelle”, capitanate proprio da Balotelli, per 3 – 0. Ora il nuovo ritorno, con la speranza del Genoa che possa dare una mano per la salvezza.





