Taranto – Virtus Francavilla in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

Il Taranto, imbattuto dallo scorso 21 gennaio, affronta la Virtus Francavilla, a caccia di punti salvezza e rinvigorita dalla vittoria con il Latina. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di oggi, mercoledì 6 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

TARANTO – VIRTUS FRANCAVILLA TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

Per l’occasione il match sarà trasmesso anche in chiaro, a livello locale: la partita sarà visibile in diretta tv su Antenna Sud sul digitale terrestre (canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata). La partita sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport: canale 253. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.