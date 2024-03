Padova – Vicenza in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

Il Padova, secondo in classifica e reduce da quattro vittorie di fila in campionato, affronta il Vicenza, quarto e reduce da cinque successi consecutivi. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di oggi, mercoledì 6 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

PADOVA – VICENZA TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

Per l’occasione il match Padova – Vicenza sarà trasmesso anche in chiaro, a livello locale: la partita sarà infatti visibile live in tv su TVA Vicenza sul digitale terrestre (canale 13 del digitale terrestre in Veneto). La partita sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport: canale 252. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.