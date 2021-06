Parla Giovanni Tedesco. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, l’ex calciatore del Palermo e tecnico ha parlato della stagione del club rosanero, soffermandosi anche sulla questione legata ai cimeli.

“Per me un Palermo che arriva settimo in campionato non ha fatto una buona stagione – afferma Tedesco -. Semmai posso dare merito a Filippi per aver rimesso in sesto la situazione, per essere riuscito a fare i playoff a testa alta. Se arrivi settimo, bisogna prendersi delle responsabilità e dire che si sarebbe potuto fare meglio. La gente avrebbe apprezzato”.





Sui cimeli: “Mi ha messo una profonda tristezza, c’era anche la coppa per la vittoria del campionato Primavera, la gioia più grande che i ragazzi del settore giovanile ci hanno regalato. Forse essere troppo palermitano mi fa male”.

