Il Palermo comincia a muoversi per il calciomercato estivo. Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del club rosa, è stato a Bologna nei scorsi giorni e, come riporta Il Giornale di Sicilia, il suo viaggio potrebbe essere stato legato a possibili trattative per quanto riguarda Lorenzo Lucca.

Tornati alla base i prestiti per la stagione 20/21, il Palermo penserà prima agli acquisti e alle cessioni e solamente dopo alla questione rinnovi. Oltre ai nodi Santana e Martin, in scadenza il 30 giugno, che si scioglieranno ben presto, per gli altri giocatori in scadenza giugno 2022 non c’è fretta e a dirlo è stato lo stesso Dario Mirri.





Non è solo Lucca a piacere tra le fila rosanero: la Reggiana neoretrocessa e che ha appena ufficializzato Aimo Diana in panchina sarebbe interessata a Ivan Marconi, difensore in scadenza giugno 2022.

PALERMO, IN ATTACCO SARÀ RIVOLUZIONE