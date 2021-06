“Il mercato del Palermo ruota attorno a Lucca”. Questo l’incipit del Giornale di Sicilia nel servizio di Giovanni Mazzola. Oggi è previsto un incontro tra l’allenatore e la dirigenza per parlare di futuro e in ottica di una possibile riconferma.

Il baby talento è destinato a lasciare la Sicilia ma ha rimediato un infortunio e non è più sceso in campo dal 7 aprile. L’attaccante, intanto, è ancora a Palermo che cerca di recuperare: rimarrà in Sicilia fino al 15, poi concluderà le cure in Piemonte e completerà il recupero che è previsto per l’ultima settimana di luglio. Sulle tempistiche di cessione e sulla prossima destinazione di Lucca tutto tace, ma le richieste non mancano. Anche dalla Serie A.





Altri movimenti in attacco riguardano Santana in scadenza di contratto che potrebbe anche decidere di appendere le scarpe al chiodo per tentare la carriera da dirigente rosa. Saraniti invece ha un contratto fino al 2022 ma la sua posizione è in dubbio.

