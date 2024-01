Terrore Milan, l’attesa può costare carissima | Un top player è pronto a lasciare

Cresce l’ansia in casa Milan. Uno dei big della rosa di Pioli potrebbe non proseguire la sua avventura in rossonero e pare si stia guardando intorno

Sono diverse le situazioni da definire in casa Milan. Per ora la dirigenza è concentrata sul mercato per capire se ci possono essere ulteriori opportunità in entrata. Inoltre andrebbero piazzati anche gli esuberi ancora in rosa, ma in questa finestra di mercato non è affatto semplice mettere a posto tutti i tasselli.

Il tutto senza perdere di vista le questioni di campo visto che il Milan è chiamato a consolidare il piazzamento in Champions League e al contempo strizza ancora un occhio al sogno scudetto in caso di crollo di Inter e Juventus. Non va persa di vista però l’Europa League dove il Diavolo con la rosa che ha a disposizione può realmente fare strada.

In più ci sono da sbrigare anche alcune questioni contrattuali spinose, con giocatori in scadenza e ancora dubbiosi sul loro futuro. Insomma, la carne al fuoco è tanta, il finale di stagione si preannuncia scoppiettante, a patto però che vengano messi i tasselli al posto giusto. Solo così si potrà proseguire con la giusta alchimia.

In particolar modo a tenere banco è uno specifico caso di un giocatore che deve decidere in breve tempo cosa vuole fare da grande. Restare al Milan e dare ancora un bel contributo o emigrare verso nuovi orizzonti per trovare ulteriori stimoli?

Quale top player potrebbe lasciare il Milan

Il calciatore in questione è Olivier Giroud che il prossimo 30 settembre compirà addirittura 38 anni. Grazie alla sua professionalità e alla sua meticolosità è riuscito ad arrivare a questo punto della carriera ancora in splendida forma. Particolari di non poco conto che gli hanno permesso di giocare ancora ad altissimi livelli e di vincere anche uno scudetto con la maglia rossonera.

Nel corso di questa stagione ha messo a segno già dieci gol in Serie A e uno in Champions League, a testimonianza di come sia uno degli elementi più importante della rosa a disposizione di mister Pioli. Il tecnico si augura di poterlo avere ancora a disposizione, ma vanno valutati diversi fattori.

Giroud: le prospettive per il finale di carriera

Il contratto del francese con il club lombardo scade il 30 giugno e stando a diversi rumors di mercato l’attaccante vorrebbe chiudere la sua carriera negli Stati Uniti. La MLS ormai da qualche anno gode di un discreto fascino e diversi calciatori importanti hanno deciso di concludere lì la loro carriera.

Una scelta che andrebbe ad abbinare la possibilità di guadagnare cifre importanti e al contempo di approdare negli USA che a differenza di altre realtà remunerative non vanno ad intaccare più di tanto lo stile di vita. Non resta che aspettare, sicuramente nelle prossime settimane il quadro si andrà a delineare, in un senso o nell’altro.