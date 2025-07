Torino – Cremonese in TV e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Amichevole

Il calcio estivo entra nel vivo. Torino e Cremonese si affrontano in una nuova amichevole pre-campionato, occasione utile per testare gambe, schemi e nuovi innesti. Ma dove si può vedere la partita in diretta? A che ora inizia? Scopri tutte le informazioni su orario, canale e streaming ufficiale di Torino – Cremonese.

🗓️ Quando si gioca Torino – Cremonese?

📆 Sabato 26 luglio 2025

🕓 Calcio d’inizio alle ore 16:00 (ora italiana)

🏟️ Località: Sundelbach Stadion (Prato allo Stelvio)

📺 Dove vedere Torino – Cremonese in diretta TV e streaming?

📡 La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

✅ Ecco come seguirla:

•📺 TV: tramite l’app di DAZN su Smart TV, Sky Q, Amazon Fire Stick, Apple TV, Chromecast

•💻 Streaming: su www.dazn.com, con abbonamento attivo

•📱 Dispositivi mobili: iOS e Android tramite app DAZN