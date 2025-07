Avellino – Lazio in TV e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Amichevole

Un amichevole estiva dal sapore speciale. Avellino e Lazio si affrontano in una prestigiosa amichevole estiva in campo neutro, che promette spettacolo e grande affluenza di pubblico. E la buona notizia è che il match sarà trasmesso in chiaro in TV. In questo articolo ti spieghiamo quando si gioca, dove vederla in diretta e su quale canale seguirla.

📅 Quando si gioca Avellino – Lazio?

🗓️ Sabato 26 luglio 2025

🕣 Calcio d’inizio alle ore 20:30

🏟️ Stadio Benito Stirpe di Frosinone

Un appuntamento imperdibile per i tifosi biancoverdi e biancocelesti, con entrambe le squadre che stanno completando la preparazione precampionato 🔋🎯.

📺 Dove vedere Avellino – Lazio in diretta TV e streaming?

🎉 La partita sarà trasmessa in chiaro a livello nazionale su Sportitalia, rendendola accessibile a tutti gli appassionati.

✅ Info diretta TV e streaming:

•📡 TV: Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre (DTT)

•💻 Streaming gratuito: anche su www.sportitalia.com e tramite app ufficiale Sportitalia per smartphone, tablet e smart TV

💡 Non è necessario alcun abbonamento: basta una connessione internet o una TV con digitale terrestre!