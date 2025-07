Ritiro Palermo, 14° giorno: la seduta mattutina / LIVE

ORE 10.31 – La squadra si sposta nella metà campo opposta per una serie di allunghi. Palumbo e Magnani svolgono lavoro differenziato dopo la prima mezz’ora in gruppo.

ORE 10.21 – I rosa passano a un’esercitazione tecnica: scambi di prima ‘dai e vai’ tra le sagome, con l’obiettivo di segnare nelle porticine.

ORE 10.15 – Prima fase di attivazione muscolare in un percorso a ostacoli per il Palermo.





ORE 10.10 – I rosa entrano in campo per l’allenamento. Magnani e Desplanches tornano in gruppo, differenziato per Lund e Brunori.

Dopo la prima giornata di riposo dall’inizio del ritiro in Valle d’Aosta, il Palermo torna in campo per l’allenamento mattutino nel quattordicesimo giorno a Chatillon. A partire dalle 10.10 circa diretta testuale della seduta su Stadionews.