Palumbo: “Non ho esitato a scegliere Palermo. Il ruolo non fa differenza”

ORE 11.59 – “È stata una trattativa lunga perchè c’erano da sistemare un po’ di cose. Non vedevo l’ora di arrivare in una città così importante. Ho perso un po’ di condizione ma inizierò a stare meglio in 10-15 giorni”.

ORE 12.00 – “I troppi gialli? Cercherò di evitare ammonizioni inutili. I gol e gli assist spero crescano invece. Sono cresciuto con Maradona come idolo come ogni napoletano”.

ORE 12.01 – “La fiducia del mister mi responsabilizza. Palermo è sempre stata una squadra forte, venire a giocarci è sempre stata una soddisfazione. Lo sarà ancora di più adesso. Livello della squadra altissimo”.





ORE 12.02 – “Il ruolo per me non fa differenza. Sono a disposizione di Inzaghi e compagni. Darò il massimo in qualsiasi posizione. Non c’è stato bisogno di sentire nessuno per convincermi a venire. Il mio procuratore, Pocetta, mi ha parlato benissimo di tutto. La mia scelta l’avevo già presa un mese fa”.

ORE 12.03 – “A Trapani sono stato benissimo e sono contento di essere arrivato in Sicilia. Deve essere l’anno della mia svolta. Giocare davanti a tutte queste persone ti porta a dare sempre di più. Immagino cosa ci sarà arrivati a Palermo”.

ORE 12.04 – “Interessamenti di altre squadre? Non mi è interessato. La maglia numero 5 l’ho avuto in passato, mi hanno detto che qui è importantissimo dato che l’ha indossata Corini. Eugenio l’ho sentito e mi ha detto che era contentissimo della mia scelta”.

ORE 12.05 – “Con la squadra ho ancora fatto poco ma le impressioni sono ottime. C’è da fare tanto lavoro. Il livello è altissimo. Immaginavo che una piazza così calorosa facesse sentire la vicinanza, spero di ripagarli in campo”.