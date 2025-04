Trapani, Aronica: “Sono tornato con grande entusiasmo. Playoff? Speranze ridotte”

Il Trapani di Salavatore Aronica, centra la seconda vittoria consecutiva, questa volta in casa contro l’Altamura con il risultato di 2 – 0. L’allenatore granata è intervenuto in conferenza stampa dopo il match esprimendosi così.

“Sono rientrato con grande entusiasmo e con la voglia di portare le mie caratteristiche. La squadra creava poco, ho visto le ultime partite e ho capito che c’era da lavorare sulla riaggressione. Ho trovato un gruppo sano, che ha fatto di necessità virtù e che sta ripartendo con entusiasmo” dice l’allenatore.

L’allenatore granata aggiunge sul discorso playoff: “Le speranze per raggiungerli si sono ormai ridotte in maniera notevole ma a Benevento ce la giocheremo a viso aperto. Da parte mia ho pochi rimpianti, inutile parlare del passato in questo momento. I ragazzi hanno capito che bisogna invertire la tendenza e chiudere al meglio questo campionato”.





