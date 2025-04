Serie D, Passiatore (Enna): “Difficile spiegare sconfitta con la Vibonese”

Inciampa malamente l’Enna tra le mura amiche ma uno spiraglio per la salvezza diretta resta ancora aperto. Infatti, i gialloverdi sono crollati per 3-1 tra le mura amiche contro la Vibonese quinta forza del girone nella 31a giornata del campionato di Serie D girone I.

Partita subito in discesa per la Vibonese che ha trovato il vantaggio con Alagna. In avvio di ripresa il pari gialloverde firmato Cicirello, ma Terranova prima e ancora Alagna in pieno recupero hanno portato i tre punti ai calabresi.

Ciccio Passiatore, allenatore dell’Enna, ha commentato così la sconfitta: “Oltre all’impegno abbiamo giocato con qualità, per me è davvero difficile commentare questa gara. Loro per 35/40 minuti non sono mai arrivati dalla nostra parte, questo ci ha portato a due disattenzioni che hanno concesso alla Vibonese di trovare vantaggio e tris. Siamo stati bravi a trovare il pari subito nella ripresa, creando qualche situazione per passare, ma da una pallonata in avanti e un nostro errore, siamo tornati sotto. La squadra ha fatto benissimo”.





Passiatore commenta la crescita della squadra: “Dobbiamo lavorare sull’attenzione, la sconfitta con la Vibonese mi ha lasciato amarezza e rabbia perché non meritavamo la sconfitta. Adesso bisogna stare tranquilli, Sappiamo di dovere rincorrere ancora, ma non occorre già fasciarsi la terra anche se è ovvio che ci sia del malumore. Ho visto la squadra in crescita, ci restano tre guerre e vediamo alla fine chi la spunterà”.

