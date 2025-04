Serie D, l’Acireale vede la salvezza. Chianese: “Continuiamo così, questi ragazzi meritano tanto”

Balzo salvezza importantissimo per l’Acireale che tra le mura amiche ha battuto per 2-1 il Sambiase nella 31a e quartultima giornata del campionato di Serie D girone I. I granata balzano in 11esima posizione a 32 punti, con un solido +3 sulla zona play out. Resta quarto a quota 50 il club calabrese.

L’Acireale ha battuto il Sambiase 2-1 facendo esplodere di gioia i calorosi tifosi granata grazie ad una rimonta che ad un certo punto sembrava insperata. Calabresi avanti dopo appena quattro minuti con Umbaca, a metà primo tempo Rodio ha riequilibrato il match. È del capitano Petta a 10 dalla fine la rete che vale il 2-1 e tre punti pesantissimi.

Mauro Chianese, allenatore dell’Acireale, ha commentato così il successo: “Parto con i complimenti al Sambiase che ha dimostrato professionalità e ci ha messo in difficoltà, siamo stati bravi a dimostrare ancora carattere e a crederci fino alla fine. Il nostro campo nel girone d’andata era terra di conquista, adesso è diventato il nostro fortino. Non ci possiamo permettere il lusso di avere paura, dobbiamo cercare sempre di dare il massimo”.





Chianese fa un mini-bilancio: “Questa squadra da dicembre ha dato davvero qualcosa in più. Rispetto al girone d’andata abbiamo già 9 punti in più, questo dimostra il grande percorso che stiamo facendo. Restano tre giornate alla fine del campionato, ma noi continuiamo a pensare solo ad una partita per volta, quindi siamo già concentrati sulla gara contro il Pompei di giovedì, dopo penseremo al resto. Siamo fuori dai play out, non dobbiamo mollare come non avevamo fatto quando eravamo nelle sabbie mobili”.

