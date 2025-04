Serie D, l’Igea festeggia la (quasi) salvezza. Panarelli: “Partita perfetta nel momento più importante”

L’Igea vince, convince e, anche se ancora manca la matematica, può di fatto festeggiare la salvezza nel campionato di Serie D girone I. I barcellonesi hanno infatti regolato la Sancataldese arrivando a quota 37 punti, +8 sulla zona play out a tre giornate dalla fine e quindi di fatto manca un solo punto.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per i giallorossi di Barcellona Pozzo di Gotto che hanno sbloccato la sfida in avvio di ripresa con un rigore procurato e insaccato dal solito Calafiore. A 10 dalla fine è Currò in ripartenza a firmare il 2-0 che ha chiuso i tre punti con una doppia mandata.

Gigi Panarelli, allenatore dell’Igea, ha parlato della vittoria: “Sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto una partita perfetta nel momento più importante della stagione. Siamo stati tra le squadre più penalizzate dal ritiro dell’Akragas, ci siamo ritrovati invischiati nella lotta per salvarsi, ma siamo stati bravi a rialzarci. Sono arrivato che eravamo quintultimi, adesso posso dire che ci siamo tolti belle soddisfazioni. Abbiamo vinto contro una squadra che aveva raccolto tre vittorie e un pari nelle ultime quattro”.





Panarelli ha elogiato la squadra: “Questi ragazzi meritano solo complimenti per impegno, abnegazione e per le prestazioni. Abbiamo rischiato di vedere i fantasmi delle ultime gare, avendo sbagliato il terzo rigore nelle ultime quattro giornate. Abbiamo dimostrato grande forza mentale, sarei stato curioso di prendere questi ragazzi a inizio anno, penso che con qualche giornata in più potevamo addirittura giocarci la possibilità di agganciare il treno play off. Abbiamo in rosa 14 Under, chiudiamo ogni partita schierandone sei, questa è una grande soddisfazione per la società e per i ragazzi”.

