Sassuolo, Carnevali: “Il futuro parte da Fabio Grosso, allenatore di talento e con le idee chiare”

Parla Giovanni Carnevali. L’amministratore delegato del Sassuolo è intervenuto a Radio Rai per commentare la promozione dei neroverdi in Serie A, arrivata matematicamente dopo la sconfitta dello Spezia in casa del Mantova.

Carnevali ha esaltato le qualità di Fabio Grosso: “Dobbiamo subito metterci al lavoro e pensare al futuro. E il futuro parte dall’allenatore, da Fabio Grosso. Abbiamo un allenatore giovane ma con le sue esperienze, un allenatore di talento, di qualità e con le idee ben chiare”.

“Tutti insieme potremo ricostruire qualcosa di importante anche in Serie A“, ha concluso Carnevali, che sul mercato ha glissato così: “È normale che arrivino richieste, ma noi siamo contenti perché ogni anno il Sassuolo deve affrontare una serie di sirene per i suoi giocatori”.





