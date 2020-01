Il calciomercato del Trapani non si ferma. Nonostante non ci sia un direttore sportivo operativo (Nember ha lasciato) e già si contano all’attivo tanti colpi in entrata, la società granata sta continuando a muoversi per consegnare a Castori una rosa in grado di giocarsi la salvezza.

Il Trapani, infatti, sarebbe interessato in maniera importante a Roberto Pirrello, ex giocatore del Palermo ora all’Empoli. Il difensore ha giocato pochissimo con i toscani, solo 4 presenze tra Serie B e Coppa Italia, e la prospettiva di tornare nella “sua” Sicilia sarebbe molto allettante.

Il giocatore arriverebbe in prestito secco fino al termine della stagione. Le due società stanno trattando per trovare la giusta soluzione.

LEGGI ANCHE

VAR IN SERIE B, IL COMUNICATO DEL TRAPANI

SERIE B, I RISULTATI DELLA 21a GIORNATA