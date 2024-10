Trapani rimontato, la furia di Antonini: “Figura vergognosa, a gennaio tiriamo le somme”

Il Trapani pareggia a Monopoli e Valerio Antonini è una furia: il patron del club granata ha ritenuto inaccettabile la rimonta subita dagli uomini di Aronica, in vantaggio di 2 reti e di un uomo fino al 91′, poi colpevoli di aver subito il pareggio prima del fischio finale.

“Mi scuso profondamente con i nostri tifosi per la vergognosa figura a cui abbiamo assistito – afferma, parole riportate da Trapanigranata.it -, dove per l’ennesima occasione con un uomo in più per oltre 70 minuti di gioco e addirittura con due gol di vantaggio non siamo riusciti a portare a casa una facilissima vittoria. E’ evidente che oramai una rondine fa primavera e a gennaio si tireranno le somme di chi merita ancora di indossare la maglia e chi no”.

“Nelle prossime ore ci saranno confronti con i giocatori per capire anche come gestire questa situazione che rischia di mandare in fumo la promozione diretta per la stagione 2024/2025 in serie B. Non permetto a nessuno di disturbare la crescita del progetto sportivo Trapani, soprattutto a chi è lautamente pagato dalla società”.