Palermo subito al lavoro: mercoledì c’è il Mantova. Il report da Torretta

Il Palermo torna subito al lavoro dopo la vittoria contro la Reggiana: gli uomini di Dionisi non hanno tempo per il riposo dato che nei prossimi giorni si terrà l’infrasettimanale valido per l’11a giornata di Serie B.

I rosanero giocheranno a Mantova mercoledì 30 ottobre: per il club di viale del Fante si tratta di una grande opportunità per centrare la seconda vittoria consecutiva, cosa che in questo campionato non si è ancora verificata.

IL REPORT





Dopo la vittoria contro la Reggiana, questa mattina è ripresa a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro il Mantova. Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato la partita. Il resto del gruppo, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha svolto didattica offensiva, small sided games 2 vs 2 e partita 5 vs 5.