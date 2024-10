Palermo C5 femminile, ecco le nuove maglie rosanero per la stagione 2024/25

“Abbiamo il piacere di presentarvi la nostra nuova “rosa” in campo“. Queste le parole del Palermo C5 che mostra il nuovo kit in dotazione alla squadra femminile per la stagione 2024/25.

Il progetto, creato dal presidente Salvo Messeri, in collaborazione con “KePalle Arancine d’autore“. Le maglie sono state disegnate da Danilo Li Muli, nella doppia veste di fondatore del marchio KePalle e art director della storica agenzia Gomez & Mortisia, che nel 2019 ha ideato le prime maglie del Palermo F.C. e il logo, che rappresenta la società.

Particolare nelle nuove maglie rosanero è il disegno: una fitta trama di rose stilizzate, carica di significati legati alle donne e alla città di Palermo.