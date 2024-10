Palermo – Reggiana 2 – 0, le pagelle dei quotidiani

Il Palermo vince e convince al “Barbera”, portando a casa i primi tre punti davanti il suo pubblico e senza subire gol. Una prova di carattere degli uomini di Dionisi che hanno ottenuto buoni voti nei giornali di oggi.

I voti dei quotidiani:

Il Giornale di Sicilia (ma non solo) premia Gomes come migliore in campo. Bene anche Diakité e gli uomini in avanti. I voti: Desplanches 6; Diakité 6,5, Baniya 6, Nedelcearu 6, Nikolaou 6, Ceccaroni 6,5, Lund 6, Segre 6,5, Gomes 7.5, Verre 6,5, Vasic 6, Insigne 6.5, Buttaro s.v., Henry 6,5, Le Douaron 6, Di Francesco 6,5.

Valutazioni simili anche sul Corriere dello Sport, ma con mezzo voto in più per alcuni. I voti: Desplanches 6,5; Diakitè 7, Baniya 6, Nedelcearu 6, Nikolaou 6 Ceccaroni 6,5, Lund 6); Segre 6,5 Gomes 7,5 Verre 6,5, Vasic 6, Insigne 7, Buttaro, Henry 6,5, Le Douaron 6,5, Di Francesco 7.





Non dissimile La Gazzetta dello Sport dove spica tra tutti il solito Gomes. I voti: Desplanches 6,5; Diakité 6,5, Baniya 6

(dal 19’ s.t. Nedelcearu 6), Nikolaou 6,

Ceccaroni 6,5 (dal 27’ s.t. Lund 6);

Segre 6,5, Gomes 7,5, Verre 6,5 (dal

20’ s.t. Vasic 5,5); Insigne 7 (dal 41’ s.t.

Buttaro s.v.), Henry 6,5 (dal 28’ s.t.

Le Douaron 6), Di Francesco 6,5