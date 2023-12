Trasportato dall’ambulanza, è morto in ospedale | Il calcio italiano piange la sua scomparsa

Nel mondo del calcio si è consumato un pesantissimo lutto: ecco la storia di quanto accaduto nelle scorse ore. Spesso il mondo del calcio ha vissuto momenti di grande tristezza. Questa volta, però, a perdere la vita è un giovane che nel mondo del calcio aveva investito sogni e speranze. Scopriamo di più sull’accaduto, ricostruendo la carriera e la vita del calciatore.

Fin da bambini, guardiamo ai nostri sogni con grande trasporto, e li inseguiamo senza pensarci due volte. Ognuno ha in testa traguardi differenti: c’è chi vuole svolgere un particolare mestiere, chi invece vuole dedicarsi a una causa. Certo, quando si è piccoli non si ha la cognizione di cosa significhi realmente cimentarsi in alcuni ambiti. Per questo motivo, alla fine della fiera sono più quelli che sono rimasti indietro rispetto a coloro che invece hanno toccato i loro sogni con mano.

C’è da dire che il mondo del calcio attira l’attenzione dei piccoli e dei giovani in maniera ancora più forte rispetto a tanti altri contesti. Di solito ci infiammiamo quando sentiamo le storie dei grandi campioni raccontate fin dai loro inizi. Si parte quasi sempre da campetti di periferia, da squadre che militano in divisioni dimenticate, che poi vengono trovati dagli scout di squadre più grandi e strutturate.

In ogni caso, si tratta di step che sono difficilissimi da superare in sequenza, e spesso capita che qualcuno rimanga fermo e non riesca più ad alzare l’asticella.

Un lutto pesantissimo per il mondo del calcio

È più o meno questa la storia di uno dei tanti giovani che al calcio aveva dedicato tutta la sua vita fin da ragazzo. Rosolino Celesia era conosciuto da tutti come “Lino”. Fin da piccolo, nella sua Palermo, aveva calcato i campetti da calcio della città. Giovanissimo, viene scovato da Totò Schillaci, il quale lo portò immediatamente al Ribolla, la sua scuola calcio. Da qui fu un crescendo di esperienze.

Prima il Torino, poi il Palermo, con qualche apparizione in Under 17, e alla fine il Trapani. La sua ultima esperienza al Parmoval in Eccellenza, dove però aveva già perso ogni speranza nel suo successo, decidendo di lasciare per sempre la carriera da calciatore. Il giovane è stato raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco fuori da una discoteca la scorsa notte. Da tutto il mondo del calcio sono arrivati immediatamente comunicati di condoglianze per la dolorosa perdita.