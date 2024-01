Trattativa interrotta: salta un’operazione importantissima | Che botta per Mourinho

Il calciomercato entra sempre di più nel vivo, ma non sempre le cose vanno per il verso giusto: altra batosta per Mourinho. Le vicende che si stanno consumando all’interno del club capitolino sembrano restituire un’immagine netta della situazione: per ora sfuma un’altra opzione.

Il mercato di gennaio è sempre imprevedibile. Rispetto alla controparte estiva, però, i parametri in campo sono totalmente diversi. A fine campionato i progetti sportivi delle squadre sono ancora in divenire, e le società hanno più tempo per programmare e sondare il terreno con l’attenzione dovuta.

Ora, invece, i club di Serie A hanno già abbondantemente chiari i segnali di debolezza e i punti di forza dei loro organici. Il girone d’andata si è concluso, e tutte le società puntano a rinforzare le proprie rose per riassestare il tiro, oppure per difendere quanto conquistato finora.

Il campionato della Roma non è di certo dei più entusiasmanti. Il direttore sportivo Tiago Pinto ha già annunciato il suo addio alla fine di questa finestra di mercato, e alcuni segnali lasciano intendere che la situazione è molto più confusa di quello che sembri dall’esterno.

In un contesto di questo tipo è molto complicato riuscire a perseguire gli obiettivi di mercato che ci si era prefissati. Finora, la Roma ha compiuto una sola operazione, ma c’è altro a cui ambisce. Purtroppo, non sempre le cose vanno per il verso giusto.

Il mercato della Roma: tanta confusione

La prima mossa della Roma è stata quella di mettere le mani sul baby talento Dean Hujisen. Si tratta di un calciatore dalle qualità indiscutibili, ma l’operazione lascia qualche dubbio: prestito secco oneroso che prevede una spesa compresa tra i 500 e i 700 mila euro.

Pur non essendo concorrenti dirette in questo campionato, la mossa sembra andare a tutto vantaggio della compagine bianconera. Le altre piste sono ancora attive, ma nel ventaglio di possibilità offerte dal mercato ce n’è una che sembra essere appena sfumata.

Sfuma la trattativa: il calciatore rimarrà nel suo club

Da tempo, infatti, il club giallorosso stava seguendo con attenzione il centrale turco in forza all’Atletico Madrid Caglar Soyuncu. Il difensore non ha trovato molto spazio durante questa stagione, nonostante la cifra sborsata per il suo acquisto dai colchoneros si aggira intorno ai 30 milioni.

Non si sa bene quali siano le motivazioni che hanno spinto la trattativa ad arenarsi, ma a quanto pare Soyuncu non si trasferirà alla Roma. Si trattava di un profilo molto interessante data la situazione in casa giallorossa.