Barzagli: “A Palermo mi sono divertito tantissimo. Quando me ne andai…”

Parla Andrea Barzagli. L’ex difensore è stato intervistato da Alessandro Alciato nel format “Storie di Serie A”, pubblicato nel canale YouTube della Lega Serie A. Tra le altre cose il difensore ha parlato anche della sua esperienza a Palermo, raccontando un aneddoto riguardante il suo addio.

“Nel Palermo mi sono divertito tantissimo, non ho fatto tantissime esperienze – afferma Barzagli -. Quando andai al Wolfsburg Lippi mi chiamò dicendo che se fossi andato non mi avrebbe più convocato. Lui voleva che andassi alla Fiorentina, non mi ha più chiamato nonostante avessimo vinto il campionato”.