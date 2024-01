Palermo, Ranocchia ha accettato: circa 3 milioni alla Juventus

Filippo Ranocchia sarà un nuovo calciatore del Palermo: il centrocampista ha accettato la proposta dei rosanero che aveva già da alcuni giorni trovato l’accordo con la Juventus, proprietaria del cartellino. Anche l’Empoli, squadra dove al momento gioca il calciatore in prestito, ha dato il via libera.

Il Palermo acquisterà il calciatore classe 2001 per una cifra intorno ai 3 milioni di euro: Ranocchia va a rinforzare un reparto di centrocampo già folto ma essendo un under non va ad occupare alcuno slot nella lista a disposizione di Eugenio Corini.

Una cessione voluta anche dalla Juventus, che ha bisogno di fare cassa per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, in piena lotta per lo scudetto.

