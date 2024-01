Palermo, testa a testa col Bologna per Amian. In avanti c’è sempre Seck

Prosegue il duello del Palermo col Bologna, in sede di calciomercato, per ottenere le prestazioni di Kelvin Amian dello Spezia ormai in rotta col club di provenienza.

Il calciatore lascerà la squadra, come confermato dal tecnico D’Angelo (“Non giro intorno alle questioni, ha chiesto di essere ceduto”) e per i rosa ci sarebbe un vero testa a testa con i rossoblu. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Al terzino destro il Bologna offre la A, il Palermo un progetto ambizioso. Le alternative sono sempre Di Pardo (Cagliari), Barbieri (Pisa) e Venuti (Lecce). In avanti ci sono sempre Caso e Seck sul taccuino, con il giocatore del Torino che è considerato “un ottimo prospetto”.

LEGGI ANCHE

CITTADELLA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI