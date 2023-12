“Tutto confermato”: annuncio ufficiale, tornerà al Milan | Svelata la data del rientro

Secondo l’operatore di mercato Eros Quadrati potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena al Milan. Un ritorno inaspettato che potrebbe stravolgere gli equilibri rossoneri

La scorsa estate c’è stato un vero e proprio ribaltone in casa Milan sia a livello dirigenziale, sia per quanto concerne il gruppo squadra con ben tredici nuovi innesti. Il nuovo corso però non sembra dare frutti nel breve periodo visto che molti dei calciatori scelti sono giovani da aspettare e far maturare.

Anche a livello societario si sta andando per gradi e l’inserimento di Ibrahimovic è un segnale chiaro della direzione che si vuole prendere. Il Diavolo vuole tornare importante, ma il periodo storico non consente di fare voli pindarici come in passato. Pazienza e pianificazione sono le parole chiave da tenere bene in mente in quel di Milanello.

In attesa di capire quali saranno gli sviluppi in campo e fuori, all’orizzonte sembra delinearsi un’ipotesi che avrebbe del clamoroso che finora non è stata mai contemplata. A svelarla è stato il noto operatore di mercato Eros Quadrati che nel corso di un’intervista rilasciata a TWM Radio nel corso della trasmissione Maracanà ha svelato una curiosità incredibile.

Di primo impatto verrebbe da pensare ad un colpo di mercato. In realtà però è qualcosa di più ampio che potrebbe avere delle notevoli ripercussioni sulle strategie future del club. Attenzione però l’opportunità potrebbe concretizzarsi a giugno al termine del campionato e non a gennaio.

Cosa potrebbe accadere in casa Milan

L’indiscrezione riguarda il possibile rientro di Maldini in società. Visto il modo non proprio idilliaco con cui si è lasciato con l’attuale dirigenza sembra essere una mera provocazione. Ed infatti è qui che viene fuori qualcosa di ancora più grande che potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola.

In pratica, Maldini potrebbe tornare ad essere un dirigente rossonero con l’ausilio della vecchia proprietà che fa riferimento al gruppo Blue Sky. Stando a quanto riportato da Quadrati dal 1 luglio potrebbe avvenire il nuovo insediamento dei precedenti proprietari. Al momento però non ci sono ulteriori conferme in merito, nonostante il dirigente abbia parlato di una fonte attendibile.

Il ritorno di Maldini e la permanenza di Ibrahimovic

Ciò però non cambierebbe la situazione di Ibrahimovic a cui nelle scorse settimane è stato affidato l’incarico di Partner Operativo e di Senior Advisor. D’altronde con la vecchia proprietà e con Maldini i rapporti sono sempre stati idilliaci e proseguire con chi ha vestito la maglia rossonera ottenendo grandi successi può essere solo che un surplus.

Al momento però la società deve badare al mercato di gennaio andando a colmare alcune lacune della rosa a disposizione di mister Pioli. In primis un centrale difensivo in grado di dare manforte al reparto visti i continui infortuni. Anche in attacco potrebbe servire un innesto. Giroud nonostante sia ancora in buona forma non può garantire un rendimento costante. Con il solo Jovic a disposizione può essere difficile sopperire ai molteplici impegni in programma.