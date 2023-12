Clamoroso Bonucci: “È questo il mio futuro” | Comunicato inequivocabile dell’ex bianconero

Leonardo Bonucci potrebbe far ritorno in Italia a breve. In queste ore di attesa il difensore è uscito allo scoperto rivelando il futuro

L’avventura di Bonucci all’Union Berlin sembra già giunta al termine. Dopo nemmeno sei mesi in Germania il difensore campione d’Europa con l’Italia nel 2021 potrebbe tornare a giocare in Serie A. Niente Juventus stavolta, i rapporti con Allegri e la società si sono ormai deteriorati. Per lui la prospettiva più calda al momento appare la Roma.

I giallorossi sono alle prese con il lungo infortunio di Smalling e con la partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa, ragion per cui hanno bisogno di un nuovo innesto. Bonucci potrebbe essere un’opportunità low cost in grado di garantire esperienza e fisicità al reparto arretrato di Mourinho.

Inoltre essendo un vero e proprio leader della difesa a tre non avrebbe troppi problemi ad adattarsi agli schemi del portoghese. I tifosi romanisti però non sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda e hanno palesato i loro dubbi in merito alla tenuta fisica del giocatore e all’età avanzata.

Il mercato si aprirà tra pochi giorni e in un senso o nell’altro questa situazione quasi sicuramente sarà definita nelle primissime battute della sessione invernale. Così, se il matrimonio non dovesse concretizzarsi, i dirigenti della Roma avrebbero tutto il tempo di cercare una valida alternativa.

Bonucci: le sue idee in vista del futuro

Il difensore dal canto suo aspetta notizie, ma nel frattempo in un’intervista rilasciata a Esse Magazine ha chiaramente espresso le sue intenzioni per quando deciderà di appendere le scarpette al chiodo. La sua ambizione è quella di diventare allenatore. Al tempo stesso però ha espresso il desiderio di dedicarsi un po’ di più alla famiglia.

Dunque, un’intenzione piuttosto chiara, anche se non ha negato che negli anni il calcio lo ha assorbito completamente e che non sempre è stato semplice fare i conti con i giudizi e le pressioni che però fanno parte del mestiere. Per ora però vuole ancora proseguire la sua carriera sul terreno di gioco.

Bonucci e la battuta su Sanremo

Alla domanda su una possibile conduzione del Festival di Sanremo in stile Ibrahimovic ha risposto senza mezzi termini: “Mi sentirei molto in difficoltà. Non so se sarei in grado. Se dovessi portare un calciatore con me per farlo porterei Chiellini. Abbiamo passato così tanto tempo insieme che conosciamo i tempi dell’uno e dell’altro”.

Insomma al contrario di altri Bonucci non si vede affatto nel mondo dello spettacolo. La sua aspirazione è quella di proseguire nel mondo del calcio a cui ha dato tanto negli anni. Dai successi con la Juventus fino al trionfo azzurro la sua carriera non è stata affatto banale. Anzi, sicuramente sarà ricordata dai posteri.