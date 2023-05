MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La gara tra Udinese e Napoli, che potrebbe significare scudetto e festeggiamenti per la formazione di Spalletti, si giocherà giovedì 4 maggio alle 20.45, come da programma.

Questo il risultato di una riunione avvenuta questa mattina tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il sindaco Manfredi, il questore e i prefetti di Udine e Napoli. Ma non solo, per l’occasione lo stadio “Maradona” sarà dotato di vari maxi schermi per consentire ai tifosi partenopei di assistere all’incontro.

Il costo per accedere all’impianto è di 5 euro, soli che poi verranno devoluti in beneficienza. Presente anche un piano per il traffico e per il rientro dei calciatori da Udine, così da non affollare l’aeroporto Capodichino. La formazione di Spalletti potrebbe quindi decidere di rimanere due giorni in Friuli per poi tornare in tempo e per la sfida con la Fiorentina.

