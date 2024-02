Ultim’ora Milan, offerta ufficiale | Risposta affermativa, il trasferimento è immediato

Questa volta i dubbi sono sciolti in maniera insindacabile. Pioli accetta le decisioni societarie senza discutere.

Il Milan è stata sicuramente una squadra estremamente abile nel calciomercato estivo, in cui sono stati messi a segno ben 10 colpi di mercato. La società rossonera, però, in questa sessione invernale ha portato a casa due elementi giovani ed importanti.

In primis, ha richiamato dal Villareal il difensore Matteo Gabbia, facendo sì che il suo prestito terminasse anticipatamente. La situazione catastrofica nella difesa rossonera ha fatto sì che la dirigenza si rendesse conto di dover agire in questo modo al fine di non trascurare gli obiettivi stagionali.

Tra i tanti vi è sicuramente quello di piazzarsi in una posizione utile per la prossima Champions League e di ben figurare nella fase attuale dell’Europa League. Dopo il rientro in squadra di Gabbia, i rossoneri hanno anche acquistato il difensore del Verona, Terracciano.

Si tratta di un giovane che ha dimostrato a tutto spiano di essere estremamente abile e capace di poter indossare anche la casacca rossonera, senza farsi intimorire dagli obiettivi ben diversi rispetto a quelli degli scaligeri.

I grandi calciatori del Milan

Ora, però, Stefano Pioli sa che con tutti i giocatori presenti in rosa, tra cui grandi nomi come quelli di Olivier Giroud, Rafael Leão e Theo Hernandez, non può assolutamente più avere alibi e non riuscire a portare a termine gli obiettivi stagionali prefissati entro il tempo.

Nonostante tutto, però, il tecnico molto probabilmente dovrà rinunciare ad uno dei suoi pupilli provenienti dal Milan Primavera, allenato con grande caparbietà dal collega Ignazio Abate negli scorsi mesi.

Pellegrino pronto per la Salernitana

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, il difensore argentino Marco Pellegrino è pronto a lasciare Milano per approdare a Salerno e vestire i colori granata fino al termine della stagione. Questo forte talento dei rossoneri potrebbe sicuramente accettare di buon grado la proposta dei campani anche per dei motivi di crescita personale.

Per il giovane difensore, potrebbe essere l’occasione giusta per mettersi in mostra e guadagnare esperienza in un campionato ostico come quello della Serie A. La Salernitana, guidata da diversi mesi da Filippo Inzaghi, infatti, attualmente si ritrova a dover lottare con le unghie e con i denti per ottenere la salvezza nella massima serie. I granata faranno di tutto per giocare le prossime partite come delle vere finali.