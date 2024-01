“Una cosa vergognosa”: Inter-Verona, arrivano i provvedimenti | La FIGC prende una decisione

Il match tra Inter e Verona ha scatenato una serie infinita di polemiche che non sembrano placarsi. A rendere ancora più rovente la situazione è la reazione della FIGC

Inter-Verona resterà sicuramente tra le partite più discusse dell’intero campionato. Il gol convalidato a Frattesi in seguito alla gomitata di Bastoni su Duda ha alimentato il malumore della società veneta. Inoltre ha scontentato anche molti appassionati di calci, stufi dell’ennesimo errore arbitrale.

L’ausilio del Var purtroppo non ha eliminato del tutto gli errori arbitrali, anzi per certi versi ha crea ancora più dissidi. Infatti ad ogni episodio dubbio insorgono un po’ tutti visto che a differenza del passato c’è la tecnologia che in linea teorica consente di poter rimediare ad eventuali valutazioni errate.

In questo specifico caso a partire dal post gara della sfida di San Siro sono arrivate le prime manifestazioni di disappunto da parte del Verona che si è sentito leso. In seguito la querelle è proseguita per tutto il fine settimana (e non solo) nelle principali trasmissioni sportive e al passo coi tempi anche sui social.

Nonostante ciò la questione non è ancora del tutto rientrata. Probabilmente avrà ancora diversi strascichi che potrebbero avere dei risvolti a dir poco clamorosi. Non resta che andarli a scoprire con l’auspicio che questa pagina nera del campionato possa essere archiviata al più presto.

Inter-Verona: il provvedimento della FIGC

In pratica la Procura della FIGC ha deciso di aprire un procedimento in merito alle parole pronunciate dal direttore sportivo del Verona Sean Sogliano nell’immediato post partita tra Inter e Verona. Il dirigente sarà convocato dal procuratore federale Chiné, il quale chiederà delle spiegazioni su alcune battute relative all’operato del Var.

Sicuramente anche questo passaggio alimenterà nuovi malumori. Al contempo potrebbe anche chiudere una volta per tutte questa storia. Mai come in questo momento storico il calcio italiano ha solo bisogno di focalizzarsi sulle questioni di campo senza perdere troppo tempo con questo genere di controversie.

Inter-Verona: le parole di Sogliano al termine del match

Ovviamente c’è grande attesa nel capire cosa accadrà. Prima però è necessario un piccolo passo indietro e a tal proposito ecco cosa ha detto Sogliano ai microfoni di radio e tv sugli istanti finali di gara: “Mi dispiace non parlare di calcio, ma sono deluso dall’episodio del 2-1 dell’Inter. Oggi c’è stata una grande mancanza di rispetto nei nostri confronti”.

Poi ha proseguito: “È assurdo quanto successo oggi, perché se parliamo di VAR non è concepibile non annullare un gol per una gomitata su un nostro giocatore. A voi magari non frega nulla e io non voglio fare il piagnisteo. Questa è una mancanza di rispetto clamorosa per una città, per i tifosi, per noi che ci facciamo un mazzo così tutti i giorni. Sono veramente deluso. Mi dispiace per i toni ma non capisco di cosa stiamo parlando. Non ho mai fatto un’intervista a parlare di VAR, perché mi fido. Oggi però è successa una cosa vergognosa”.