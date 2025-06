Ursino: "Sarà una Serie B appassionante, il Palermo con Inzaghi lotterà per vincere" ​​

“Sarà un campionato appassionante”. Sentenzia così, Giuseppe Ursino, in merito alla prossima stagione di Serie B. Ursino si è espresso in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb in cui ha espresso il suo pensiero. L’ex direttore sportivo del Crotone

“Sono curioso di vedere la Juve Stabia quest’anno dopo il grande campionato dell’anno scorso – dice l’ex direttore sportivo del Crotone. Mi aspetto un bel torneo anche da squadre come Catanzaro e Bari”.

“Mentre il Venezia con Stroppa sarà la principale candidata alla vittoria del campionato, insieme al Monza. Senza dimenticare il Palermo, che con Inzaghi lotterà per vincere”, soffermandosi sui rosanero.





Infine, Gattuso nell’Italia. “Lo vedo bene. Questa volta in azzurro c’è l’uomo giusto al posto giusto. Può fare bene. L’essenziale è non guardare in faccia nessuno e convocare i calciatori a lui più congeniali”.