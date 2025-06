Salernitana-Sampdoria, venduti 16.300 tagliandi: l’Arechi sogna l’impresa ​​

Cresce l’attesa per la sfida che potrebbe riscrivere il destino di un’intera stagione. Domenica prossima, allo stadio Arechi di Salerno, andrà in scena la gara di ritorno dello spareggio salvezza tra Salernitana e Sampdoria, un appuntamento carico di tensione emotiva e significato sportivo per entrambe le tifoserie.

All’andata, i blucerchiati si sono imposti per 2-0 a Marassi, mettendo un piede verso la permanenza in Serie B. Ma i giochi sono tutt’altro che chiusi. Il pubblico granata risponde con entusiasmo e speranza: a oggi, sono già 16.300 i tagliandi venduti, di cui circa 1.300 riservati al settore ospiti. Un dato importante, che testimonia il grande attaccamento della piazza e l’atmosfera incandescente che si prevede nello stadio campano.

Dopo una stagione travagliata e piena di difficoltà, culminata in questo playout al cardiopalma, la squadra granata è chiamata a una vera e propria impresa: ribaltare il doppio svantaggio dell’andata. Servirà una prestazione impeccabile, sotto ogni punto di vista, e un pubblico capace di diventare il dodicesimo uomo in campo.