Calciomercato Palermo: intoppo per Palumbo, Augello si avvicina ​​

Sono tre gli obiettivi prioritari per il Palermo in questa fase di calciomercato. Il direttore sportivo Carlo Osti lavora in stretta sinergia con il nuovo allenatore Filippo Inzaghi, già calato completamente nella sua avventura rosanero. L’intento è quello di avere i nuovi rinforzi già disponibili per il ritiro in Valle d’Aosta, previsto per il 13 luglio. I profili seguiti sono di valore assoluto e rispondono a precise esigenze tattiche.

Palumbo sì, ma occhio al nodo

Uno dei nomi più ‘caldi’ è quello di Antonio Palumbo, trequartista mancino classe 1996 di proprietà del Modena. Si tratta di un giocatore che manca nella rosa del Palermo: abile tra le linee, con tecnica sopra la media, ottimo nei calci piazzati e negli assist. L’ultima stagione in Serie B ha visto Palumbo realizzare 9 gol e fornire 10 assist, numeri di rilievo che testimoniano il suo impatto offensivo.

La trattativa per Palumbo è in stato avanzato. Osti conosce bene il giocatore, avendolo portato alla Sampdoria nel 2016/17. Tuttavia, c’è un intoppo: il Palermo avrebbe voluto inserire nell’operazione il cartellino di Dario Saric, rientrato dal prestito al Cesena. Il centrocampista, però, non sembra intenzionato a vestire la maglia del Modena e spera invece in un ritorno proprio al Cesena, che sta trattando con il Palermo per una cifra inferiore rispetto a quella pattuita lo scorso inverno.





Nonostante l’ostacolo, il Palermo resta fiducioso. L’affare Palumbo è considerato realizzabile e potrebbe concludersi già nei prossimi giorni. La dirigenza rosanero è decisa a non lasciarsi sfuggire il giocatore, ritenuto centrale nel progetto di Inzaghi, che grazie a lui potrebbe giocare sia col 3-4-2-1 che col 3-4-1-2 o 3-5-2 offensivo. Servirà forse qualche giorno in più, ma la trattativa non sembra in discussione: la rotta è tracciata.

Fasce laterali: occhi su Augello

Un altro rinforzo potrebbe arrivare sulla fascia sinistra. Il nome in cima alla lista è quello di Tommaso Augello, classe 1994, un giocatore d’esperienza che può giocare sia in una difesa a quattro che a tutta fascia. Anche lui, come Palumbo, condivide un passato alla Sampdoria con Carlo Osti. Un legame che può facilitare la trattativa.

Augello ha giocato nelle ultime sei stagioni in Serie A, collezionando ben 197 presenze tra Sampdoria e Cagliari. Il suo contratto con il club sardo scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato, rendendolo una ghiotta occasione a parametro zero. Il Palermo sta cercando di convincerlo a scendere in Serie B: non sarà facile, ma ci sono margini per concludere positivamente. L’obiettivo è averlo già in ritiro il 13 luglio.

Audero e non solo: ritorni e suggestioni

Tra i pali, il nome in cima alla lista è quello di Emil Audero. Il portiere, protagonista di una seconda parte di stagione molto positiva in rosanero, è rientrato al Como dopo il prestito. Il Palermo vuole riportarlo in Sicilia e sta lavorando per trovare la formula giusta: si valuta sia il trasferimento a titolo definitivo che un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le parti sono allineate e ottimiste per una chiusura a breve.

C’è anche una nuova idea per il centrocampo: Nicolas Viola. Secondo Alfredo Pedullà, il centrocampista ha dato priorità al rinnovo con il Cagliari, ma il club al momento non sembra intenzionato ad attivare l’opzione di prolungamento. In caso di addio, il Palermo potrebbe farsi avanti. Inzaghi lo stima molto, avendolo già allenato a Benevento, e il feeling tra i due potrebbe rivelarsi decisivo. I rosanero osservano la situazione con attenzione.

