Baldini al CorSport: "A Palermo ho rinunciato perché bisogna sempre salvaguardare la dignità" ​​

“Io ho la mia pensione e mi basta a mantenere la mia famiglia dignitoso samente. A Palermo ho rinunciato perché bisogna sempre salvaguardare la dignità. Se manca ciò, i soldi non contano niente”.

Lo ha dichiarato Silvio Baldini in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport in cui ha affrontato vari temi, tra cui il passato in rosanero. “Non venivo ascoltato. Se ti mettono tre massaggiatori e due preparatori atletici senza dirtelo, vuol dire che non conti niente”.

“Meglio andare via. Il Palermo non me lo faranno più guidare, ma per i palermitani resterò sempre un loro allenatore. Come a Pescara sarò il tecnico dei pescaresi. Questo mi gratifica infinitamente”, conclude.