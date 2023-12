Venezia, amichevole di ‘lusso’ contro il Bayer Leverkusen

Una sfida di lusso per tenere alta la concentrazione. Si tratta solo di un’amichevole sulla carta ma il Venezia di Vanoli il 7 gennaio alle ore 15 sfiderà il Bayer Leverkusen capolista della Bundesliga.

Una sfida che rappresenta una vetrina importantissima per i lagunari autori di un grande girone di andata in Serie B, chiuso al secondo posto con 35 punti, a 6 lunghezze dal Parma capolista.

Il Venezia si concede dunque una splendida passerella in casa dell’attuale prima della classe in Germania. Il Leverkusen guidato da Xabi Alonso sta incantando tutti con le sue trame offensive come testimoniano i 42 punti raccolti in 16 partite di campionato.

