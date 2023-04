MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

27′ p.t. – Cross di Brunori per Nedelcearu che travolge Sbovoda, punizione per il Venezia.

24′ p.t. – Venezia pericoloso con Milanese che supera Marconi e crossa dentro, Nedelcearu mette fuori.

22′ p.t. – Palermo vicino al vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: cross di Gomes, spizzata di Marconi e Svoboda “salva”, anche se rischia l’autogol.

19′ p.t. – GOL DI JOHNSEN. Il Palermo regala il pari al Venezia con un erroraccio di Pigliacelli che rinvia basso e colpisce Gomes, la palla si ferma nei piedi di Johnsen che di pallonetto insacca.

18′ p.t. – Colpo di testa di Ceppitelli su punizione che va sopra la traversa, ma il guardalinee ferma tutto: è fuorigioco.

14′ p.t. – Palermo a un passo dal secondo gol. Grandissimo protagonista Saric, che recupera palla e poi la passa a Soleri completamente solo davanti la porta, Joronen esce e para.

12′ p.t. – Il Venezia è pericoloso con i lanci lunghi: buona diagonale di Valente che anticipa Zampano, ma il Palermo sta soffrendo le palle alle spalle dei difensori.

10′ p.t. – Poco filtro a centrocampo: entrambe le squadre arrivano senza particolari problemi nella trequarti avversaria.

9′ p.t. – Partita apertissima: Verre prova a inventare calcio ancora una volta con un passaggio illuminante per Soleri, che però non capisce le intenzioni del centrocampista rosa. Il Venezia però non resta a guardare.

8′ p.t. – Tentativo di Valente da calcio di punizione: palla alta sopra la traversa. Il numero 30 rosanero non ha impattato bene il pallone.

6′ p.t. – Il Var conferma: il Palermo è in vantaggio grazie al gol di Brunori. Palla illuminante di Verre e grande freddezza del capitano rosanero.

5′ p.t. – GOL DI BRUNORI. L’arbitro però ferma tutto, c’è un check del Var.

4′ p.t. – Il Palermo prova a rispondere: possesso palla dei rosanero della metà campo del Venezia. I rosa però non riescono a essere pericolosi.

1′ p.t. – Subito occasionassimo per il Venezia, anche se l’arbitro ha fischiato fuorigioco. Dormita di Marconi e tiro di Pohjanpalo parato da Pigliacelli. Azione però fermata dal guardalinee che alza la bandierina.

ORE 14 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo in completo bianco e rosa attacca da destra verso sinistra. Venezia in completo nero.

Il Palermo di Eugenio Corini prova a inseguire il ‘sogno’ playoff e deve ripartire necessariamente da una vittoria dopo lo scorso pareggio col Cosenza. I rosanero sfidano quindi il Venezia alla 33a giornata ma anche i lagunari cercano riscatto dopo l’ultima sconfitta subita in casa della Reggina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle ore 14.00)

VENEZIA (3-5-2): 66 Joronen; 30 Svoboda, 23 Ceppitelli (cap.), 44 Carboni; 27 Candela, 8 Tessmann, 62 Milanese, 77 Ellertsson, 7 Zampano; 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 12 Bertinato, 24 Neri, 6 Busio, 11 Novakovich, 13 Modolo, 19 Ciervo, 21 Tcherichev, 25 Pierini, 33 Sverko, 38 Andersen, 55 Hristov, 77 Ellertsson, 81 Peixoto.

Allenatore: Vanoli.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi; 30 Valente, 28 Saric, 5 Gomes, 26 Verre, 31 Aurelio; 9 Brunori (cap.), 27 Soleri.

A disposizione: 12 Massolo, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 7 Tutino, 8 Segre, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 48 Bettella.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Gariglio (Pinerolo).

Assistenti: Pagliardini (Arezzo) – D’Ascanio (Ancona).

Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria).

VAR: Di Martino (Teramo).

AVAR: Muto (Torre Annunziata).

