Venezia, risoluzione consensuale con Di Francesco: “Grazie, ora un nuovo percorso”

Eusebio Di Francesco lascia il Venezia, destinazione Lecce. E’ stato svolto un passaggio fondamentale in merito, vale a dire la risoluzione consensuale del contratto che arriva dopo la retrocessione in Serie B. Il tecnico ha salutato i tifosi con un messaggio.

"Venezia è stata per me non solo una tappa professionale, ma soprattutto un'esperienza intensa, autentica, che porterò sempre con me. Desidero ringraziare di cuore la Proprietà, il Direttore Antonelli ed i dirigenti del Venezia FC per la fiducia e il supporto costante. Un grazie sincero va anche a tutte le persone che ogni giorno, con dedizione e passione, contribuiscono al lavoro del club: dipendenti, collaboratori, staff.

Il vostro impegno fa la differenza. Ai tifosi, il mio abbraccio più caloroso. Il vostro entusiasmo, la vostra vicinanza e il vostro orgoglio sono stati una spinta continua. Sentirvi sempre nostro fianco è stato davvero speciale. Oggi, con rispetto e gratitudine, ho scelto di intraprendere un nuovo percorso. Ma lascio Venezia con la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di importante, e con tanti ricordi che porterò nel cuore. Grazie a tutti”.





IL COMUNICATO

Il Venezia FC comunica che, in data odierna, il Club e mister Eusebio Di Francesco hanno definito consensualmente la risoluzione del rapporto di collaborazione. La società desidera ringraziare Di Francesco per la dedizione, la professionalità e l’impegno dimostrati durante tutta l’esperienza in arancioneroverde, durante la quale ha ottenuto la stima e l’affetto dell’intero ambiente lagunare