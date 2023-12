MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Verona – Lazio 1 – 1 | Marcatori: 23′ p.t. Zaccagni (L), 25′ s.t. Henry (V)

La Lazio prova ad imporre il proprio gioco ma il Verona sin dall’inizio della sfida non concede molti spazi alla squadra di Sarri, che trova il vantaggio solo grazie ad una grande azione sviluppatasi sulla catena di destra, con Felipe Anderson che trova l’assist per il tocco di tacco di Zaccagni che vale il vantaggio.

La partita diventa più frizzante e godibile nella seconda frazione di gioco quando il secondo gol di fila in campionato di Henry riporta il Verona sul binario giusto. I biancocelesti ci provano sino alla fine ma il Verona resiste e le squadre ottengono 1 punto a testa.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò 5.5; Terracciano 6, Coppola 5.5 (dal 42′ s.t. Magnani s.v.), Amione 6, Tchatchoua 5.5; Folorunsho 5 (dal 12′ s.t. Hongla 6), Duda 4.5; Ngonge 6, Suslov 6 (dal 30′ s.t. Mboula 5.5), Serdar 5 (dal 1′ s.t. Lazovic 6), Djuric 5.5 (dal 12′ s.t. Henry 7).

LAZIO (4-3-3): Provedel 5; Lazzari 6, Casale 5.5, Gila 5.5, Marusic 5.5 (dal 29′ p.t. Hysaj 5.5, dal 39′ s.t. Pellegrini s.v.); Guendouzi 6 (dal 39′ s.t. Vecino s.v.), Rovella 5.5, Luis Alberto 6; Felipe Anderson 6, Immobile 5.5 (dal 26′ s.t. Castellanos 6), Zaccagni 7 (dal 26′ s.t. Pedro 5.5).

I MIGLIORI

Zaccagni 7: il gol di tacco è una meraviglia, una giocata da vero e proprio fuoriclasse. Nel primo tempo i suoi dribbling mettono in apprensione la difesa del Verona, nel secondo tempo è sicuramente meno in palla e viene sostituito. Mezzo punto in più per lo splendido gol.

Henry 7: continua la settimana d’oro di Henry che dopo aver vissuto mesi difficili a causa dell’infortunio al ginocchio, torna a rivedere la luce e soprattutto la porta. Oggi è stato abile ad essere al posto giusto al momento giusto, puntuale per mettere dentro il gol del pareggio.

I PEGGIORI

Duda 4.5: si fa ammonire nel primo tempo e completa l’opera nel secondo facendosi espellere per somma di ammonizioni dopo aver commesso un fallo molto ingenuo. In generale non è la sua giornata, visti anche i molti errori tecnici.

Serdar- Folorunsho 5: giornata no per i centrocampisti del Verona. Folorunsho si batte in mezzo al campo, ma sono poi tantissimi gli errori in fase di costruzione del gioco. Serdar combina ancora meno, non riesce mai ad entrare in partita e si accomoda in panchina a fine primo tempo.