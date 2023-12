MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La 15a giornata di Serie A si apre subito col botto. La Juventus sfida il Napoli in una delle gare più sentite del campionato. Sabato, invece, scendono in campo Lazio, Milan e Inter. Chiudono il programma Empoli – Lecce e Cagliari – Sassuolo, due partite importanti in ottica salvezza.

LE PARTITE

Venerdì 8 dicembre

Juventus – Napoli: ore 20.45

Sabato 9 dicembre

Verona – Lazio: ore 15.00

Atalanta – Milan: oire 18.00

Inter – Udinese: ore 20.45

Domenica 10 dicembre

Frosinone – Torino: ore 12.30

Monza – Genoa: ore 15.00

Salernitana – Bologna: ore 18.00

Roma – Fiorentina: ore 20.45

Lunedì 11 dicembre

Empoli – Lecce: ore 18.30

Cagliari – Sassuolo: ore 20.45

LEGGI ANCHE

POGBA, CHIESTI 4 ANNI DI SQUALIFICA